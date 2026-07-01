Maramureșenii preferă vacanțele mai aproape de casă, în locul destinațiilor exotice

Maramureșenii continuă să investească în vacanțe, iar tot mai mulți dintre aceștia acordă atenție ridicată raportului dintre preț și calitatea serviciului. Potrivit agențiilor de turism, tot concediile în străinătate sunt la mare căutare.

Sezonul estival se deschide anul acesta cu o listă vastă de opțiuni pentru concediile maramureșenilor. Printre cele mai căutate destinații, conform reprezentanților Mara Internațional Tour, rămân sejururile pe litoral, Antalya, Hurghada și insulele grecești (Creta, Corfu, Zakynthos, Rhodos, Lesbos) fiind locuri frecventate în fiecare vară. Vacanțele în Cipru, Malta, Coasta Amalfitană din Italia, Sharm El Sheikh din Egipt sau regiunile spaniole precum Palma de Mallorca, Costa Brava, Costa del Sol continuă să atragă interesul turiștilor. În țară, prin alegerile maramureșenilor se află litoralul românesc și stațiunile balneoclimaterice Felix sau Călimănești-Căciulata.

Sunt maramureșeni care aleg să își petreacă vacanțele în destinații exotice, atrași de experiențele diferite față de cele oferite în Europa. Interesul pentru locații precum Madagascar, Se­ychelles sau Republica Dominicană a fost în creștere în ultimii ani.

Din cauza conflictelor din Golful Persic, interesul și vânzarea vacanțelor în zonă au scăzut pentru perioada actuală, ceea ce include locațiile din Egipt, Antalya, dar și Dubai, iar turiștii s-au reorientat spre Europa, pentru destinații nu foarte depărtate de casă. Se remarcă o tendință în comportamentele de călătorie ale maramureșenilor. După perioada pandemiei, aceștia au ales să își organizeze vacanțele punând siguranța printre principalele criterii decisive. Astfel, ofertele de early booking nu mai sunt foarte căutate, în ciuda reducerilor pe care le presupun.

Agențiile de turism oferă sejururi „pentru toate buzunarele”, iar ofertele sunt flexibile după solicitările clienților. Intervalul de preț variază de la câteva sute de euro la câteva mii, în func­ție de destinația aleasă, perioada, mijloc de transport, grad de confort și serviciile incluse.

Sandra NOJE (studentă la Jurnalism, anul II)