S-a aprobat bugetul Sărbătorii Castanelor 2026

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Aleșii locali băimăreni s-au întrunit ieri în ședința ordinară a lunii iunie. Pe ordinea de zi au figurat peste 30 de proiecte de hotărâre, plus borderoul suplimentar cu alte șase proiecte.

Primul proiect pe ordinea de zi a fost cel legat de aprobarea alocării de la bugetul local a costurilor necesare în vederea organizării de către Municipiul Baia Mare a evenimentului cultural ”Sărbătoarea Castanelor” ediția 31, în perioada 18 – 20 septembrie 2026. După anumite discuții în plen, legate de suma propusă pentru organizarea manifestării, consilierii și-au dat votul pentru aprobarea alocării de la bugetul local pe anul 2026 a sumei de 2.400.000 lei, reprezentând costurile totale estimate necesare în vederea organizării evenimentului cultural ”Sărbătoarea Castanelor” ediția 31. De menționat că anul trecut s-au alocat circa 2 milioane de lei, însă toți banii au fost recuperați din sponsorizări și închirierea spațiilor publice în cadrul evenimentului. Ba mai mult, primăria a încasat mai mult decât a alocat, așa că a ieșit pe plus. Edilul a explicat acum diferența propusă în plus prin majorarea prețurilor la toate serviciile față de anul trecut, însă și-a exprimat speranța că și în acest an sumele vor fi recuperate în integralitate.

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