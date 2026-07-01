Statuia Minerului din Piața Revoluției, într-un amplu proces de „cosmetizare”

Statuia Minerului veghează Piața Victoriei/Revoluției de circa 75 de ani. Este un monument emblematic, care face parte din identitatea orașului nostru.

Statuia nu a trecut vreodată printr-un proces amplu de curățare, cel mai probabil, așa că acum s-a început o activitate de cosmetizare serioasă a monumentului. Durata lucrărilor este estimată la două luni. Dacă totul decurge cum trebuie, există premise ca primăria să facă același lucru și în cazul celorlalte monumente care au mare nevoie de atenție: Statuia Ostașului Român și Statuia Minerului din Piața Minerilor.