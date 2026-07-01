Tunurile acustice din culturi creează disconfort locuitorilor din Tăuții-Măgherăuș și Recea

Având în vedere situația neplăcută creată de utilizarea tunurilor acustice amplasate în culturile agricole de pe raza UAT-urilor Tăuții-Măgherăuș și Recea, Primăria Tăuții-Măgherăuș a făcut câteva precizări.

”În urma verificărilor efectuate, a fost identificat un tun acustic pe raza UAT Tăuții-Măgherăuș, în zona confluenței râurilor Someș și Lăpuș, unde un arendaș a montat acest dispozitiv într-o cultură de porumb pentru a preveni producerea de pagube de către animalele sălbatice. Reprezentanții autorității locale au luat legătura cu persoana responsabilă și i-au pus în vedere desființarea de îndată a dispozitivului, întrucât zgomotul puternic produs afectează confortul locuitorilor din zonă și generează numeroase sesizări din partea cetățenilor. De asemenea, un al doilea tun acustic a fost identificat pe raza UAT Recea, fiind amplasat într-o cultură de afini. Poliția Locală Tăuții-Măgherăuș, în colaborare cu Poliția Locală Recea, au dispus notificarea persoanelor care au montat aceste dispozitive și le-a solicitat desființarea lor în cel mai scurt timp. În situația în care persoanele vizate nu se vor conforma măsurilor dispuse, cazul va fi înaintat Poliției Române, în vederea luării măsurilor legale care se impun”, au menționat cei din autoritatea locală Tăuții-Măgherăuș.