Incendiu într-un apartament din Baia Mare

Un incendiu a izbucnit în cursul după-amiezii de miercuri, 1 iulie, într-un apartament situat la etajul întâi al unui bloc de pe strada Păltinișului din municipiul Baia Mare.

La fața locului au intervenit pompierii Detașamentului Baia Mare cu trei autospeciale de stingere, un echipaj de terapie intensivă mobilă, un echipaj SMURD, un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean, o autospecială de descarcerare și o auto­specială de primă intervenție și comandă.

La sosirea echipajelor, flăcările se manifestau în interiorul apartamentului, iar casa scării era inundată cu fum. Pompierii au acționat pentru stingerea incendiului și ventilarea spațiilor comune, verificând totodată locuința pentru a se asigura că nu există persoane surprinse de foc.

În urma incidentului, 15 locatari s-au autoevacuat și au fost evaluați medical la fața locului. Niciunul nu a avut nevoie de transport la spital sau de îngrijiri medicale suplimentare.