Mai credeți în conspirații? Nici noi. Dar poate ar trebui…

Obișnuiam să-i arătăm cu degetul pe conspiraționiști, pe cei ce vedeau cabale și grupuri de miliardari ce decid soarta lumii. Pe cei ce căutau conspirații în medicamente, în linii pe cer, în mâncare. Noile evoluții ale societății, dar cu mostră de studiu Statele Unite ale Americii, unde totul e deja pe față, ne face să ne gândim mai bine.

Uite aici. Tulsi Gabbard, recent demisionată din poziția de șefă a National Intelligence (spionajul american) primea ordine de la un lider spiritual Hare Krishna. Ordine, nu îndrumări spirituale. CBS News a demonstrat că o companie de lobby cu conexiuni spre Trump negociază iertări prezidențiale de pușcărie, cu de la 500.000 de dolari în sus. Același Trump a făcut tranzacții bursiere ilegale, cu informații din interior, de 750 milioane de dolari numai într-un singur trimestru, anul acesta, în ianuarie-martie au fost peste 3500 de tranzacții. Statul american a trimis acasă oamenii de știință care cercetau încălzirea globală și au închis site-ul climate.gov, un etalon mondial. Oamenii aceia, de acasă, s-au organizat și au relansat climate.us, ce conține 15 ani de cercetări climatice. De exemplu, Elveția-țara, nu locuitorii, știe ceva-ceva, au săpat sub Alpi 1400 de tuneluri locuibile, cu toate dotările. Europa dă undă verde plantelor editate genetic, ce se făcuseră pentru a da o șansă Africii fierbinți, acum e cazul să se cultive și la noi!

Hai și la noi cu „conspirațiile”. Ponta îl acuză pe Siegfried Mureșan c-ar fi agent străin. El, cel cu cetățenii și afaceri în Serbia, Turcia, Emirate. Apropo, sunt supărați englezii că au schimbat 7 prim-miniștri din 2016 încoace. Știți cine e campionul european? Ghiciți mă­car? Da, România, cu… 13 prim-miniștri!!! Urmați de Bulgaria cu 11. Dar vreți „o conspirație” reală, demonstrabilă cu cifre? „Agricultura României e vândută străinilor”, se zice. Păăăi… hai să vedem principalii mari proprietari de terenuri din România. Locul 1, Agricost-Al Dahra din Emiratele Arabe, cu 57.000 de hectare arendate în Insula Mare a Brăilei. Locul 2 Intercereal, Augustin Oancea, român. Pe 3, Romania Farm Invest, Danemarca. Pe locul 4-Italia, pe 5 iar Danemarca, urmează pe două locuri firme ale grupului libanez Maria, apoi pe locurile 8-9-10 sunt iar români. Da? Ca să știm cum stăm și de ce orice culturi masive ar fi în țară, prețurile rămân aceleași.

Sigur, nu trebuie să credem conspirațiile la rând, cum vin, de dragul de a crede altceva. Printre cele mai recente, cică Rusia se pregătește să atace Europa. Ori Rusia nu știe cum să se retragă cu fruntea sus din Ucraina. Uite informație reală: compania rusă Monocristal, cel mai mare manufacturier de drone și componente de rachetă de la ei, a declarat falimentul. Era și a treia companie din lume ce deținea safire sintetice pentru industria de apărare. Vom mai reveni în zona conspirațiilor, mai ales dacă unele dintre ele mai au și sămânță de adevăr sau finalitate…