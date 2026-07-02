Maramureș Coffee Festival îmbină iubirea de tradiție cu cea pentru cafea

În perioada 4-5 iulie la Muzeul Satului Baia Mare are loc a II-a ediție a Festivalului de cafea Maramureș. Acesta reunește cafenele din București, Cluj și inclusiv mărci din străinătate, cum ar fi din Slovacia. Intrarea pe ambele zile costă 45 de lei, iar pentru copiii sub 16 ani este gratuită. Prețul include câte o cafea fără lapte de la fiecare stand amplasat în cadrul festivalului. Iubitorii de cafea pot participa la diverse activități, cum ar fi ateliere de olărit, de pictură pe față, scris recreativ, tombole și la expoziția „Drumul cafelei”. Evenimentele vor fi acompaniate de momente muzicale și de concerte susținute de PS Academy, Cresscendo, Velvet Grime, Lorena Șut și formația. De asemenea, participanții sunt chemați să concureze în competiția Latte Art Throwdown. Mai mult, în data de 4 iulie festivalul va găzdui etapa regională a concursului de Aeropress. Înscrierile se realizează pe site-ul oficial al festivalului, https://maramurescoffeefestival.ro/.

Festivalul este organizat de Asociația Zestrea Cafelei și condus de barista Delia Avram.

Sandra NOJE (studentă la Jurnalism, anul II)