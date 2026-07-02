Maramureșul are șase note de 10

Rezultate Evaluarea Națională

În urma rezultatelor inițiale înregistrate în sesiunea din acest an a examenului de Evaluare Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, publicate în data de 30 iunie, Maramureșul are o rată de promovabilitate de 77,4%. Prin comparație, anul trecut procentul a fost mai mare, de 81,20%.

La Limba și literatura română au promovat examenul 2634 de elevi (81,95%), aceștia reușind să obțină note mai mari sau egale cu 5. De asemenea, 2 elevi au primit nota 10 (zece). Numărul total de lucrări evaluate a fost de 3.214.

La Matematică, 2248 de elevi (70,35%) au fost notați cu note mai mari sau egale cu 5, iar 2 elevi au fost notați cu 10. Numărul lucrărilor evaluate a fost de 3.195.

În cazul probei de Limba şi literatură maternă, 115 elevi (83,33%) au obținut note mai mari sau egale cu 5 și din nou, 2 elevi au obținut nota 10 la această disciplină. În total, au fost evaluate 138 de lucrări.

Rezultatele au fost afi­șate/ publicate pe baza codului unic alocat și comunicat fiecărui candidat, în acord cu prevederile specifice din Regulamentul general privind protecția datelor personale (GDPR).

Lucrările scrise pot fi vizualizate și eventuale contestații pot fi depuse până în data de 3 iulie.

La vizualizarea lucrării/lucrărilor, elevii trebuie să fie însoțiți obligatoriu de un părinte/reprezentant legal. Depunerea contestațiilor nu este condiționată de vizualizarea lucrărilor. În egală măsură, vizualizarea lucrărilor nu obligă la depunerea unei/unor contestații. În situația în care se optează pentru contestarea notei/notelor, elevii completează, semnează și depun/transmit și o declarație-tip în care se menționează că sunt informați cu privire la faptul că nota rezultată în urma reevaluării poate modifica nota inițială, prin creștere sau descreștere, după caz. Documentele sunt semnate și de către părinții/reprezentanții legali ai elevilor.

Rezultatele finale vor fi afișate miercuri, 8 iulie.