Nemulțumiri privind tăierea copacilor dintre blocuri

O parte din băimăreni sunt nemulțumiți de felul în care administrația publică locală toaletează sau alege să taie copacii din diverse zone din oraș. O ultimă sesizare de acest fel a venit din partea unei cititoare, care ne-a semnalat că, pe strada Transilvaniei, se taie crengile unui copac care asigură atât umbră, cât și intimitate pentru locuitorii din zonă.

”Pe strada Transilvaniei, între blocul 1 și 3 este un pasaj de trecere, unde crengile unui copac au fost rupte din cauza vântului, presupun. Acum cred că vor să vină să taie copacul cu totul. Sunt aici și tot taie din el, cred că vor să-l taie cu totul. Eu locuiesc la etajul III și cu acel copac văd și eu verdeață, nu văd blocul din față. Sunt foarte nemulțumită, trunchiul copacului este drept, nu este bolnav. Poate câteva crengi au fost rupte de vânt, dar trunchiul nu are nimic. De 30 de ani, de când locuiesc aici, este acest copac”, a declarat Maria Fux, din Baia Mare. Și alți băimăreni au mai semnalat pe rețelele de socializare cazuri similare, unde au fost tăiați copacii care ofereau umbră și adăpost în zilele caniculare.