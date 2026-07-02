Pași concreți pentru construirea incineratorului de deșeuri în Baia Mare

Primăria Baia Mare va realiza o investiție extrem de necesară pentru municipiu: un centru de incinerare a deșeurilor organice. Este o investiție de peste 60 de milioane de lei cu TVA inclus, din care mai bine 50 de milioane sunt asigurate din fonduri nerambursabile elvețiene. După finalizarea ei, o problemă spinoasă a municipiului – ges­tionarea deșeurilor menajere – va fi rezolvată aproape în totalitate.

Aleșii locali au aprobat, în ședința ordinară de săptămâna aceasta, proiectul de hotărâre privind aprobarea finanțării nerambursabile aferentă realizării și implementării investiției „Incinerator de deșeuri – Unitate de producție energie din deșeuri organice municipale pentru producere biogaz și folosirea acestuia într-o instalație de cogenerare”.

„Am aprobat proiectul tehnic pentru construirea unui incinerator modern de deșeuri. Practic, vom transforma deșeurile organice municipale în biogaz, pe care îl vom folosi ulterior într-o instalație de cogenerare pentru a produce energie. Este un pas uriaș spre un oraș mai curat și mai sustenabil din punct de vedere energetic, realizat cu sprijin financiar din partea statului elvețian”, ne-a explicat Robert Cotos, consilier local băimărean. După construirea acestui incinerator, municipalitatea va putea să colecteze și să proceseze până la 8.500 tone de deșeuri în fiecare an. Asta înseamnă că aproximativ 94% din cantitatea de gunoaie generată în Baia Mare în medie, în ultimii ani, va fi transformată în energie. Ce va rezulta va fi biogaz, folosit mai apoi într-o instalație de cogenerare care va produce anual peste 20.000 MWh de energie electrică și termică. Investiția urmează a fi realizată pe Strada Europa și va fi formată din două amplasamente. Amplasamentul 1 va include platformele pentru depozitarea deșeurilor, o hală metalică pentru procesarea deșeurilor organice, o platformă pentru tocător electric, rețele de incintă și racorduri, o stație electrică de 400 kVA, precum și utilajele și echipamentele necesare manipulării. Amplasamentul 2 va fi zona tehnologică propriu-zisă și va cuprinde buncăre pentru stocarea combustibilului și a deșeurilor paletizate, un buncăr pentru hidroxid de calciu, un uscător pentru combustibilul prelucrat, silozuri pentru amestecul deșeuri–biomasă, o instalație de gazeificare și filtrare a gazelor, un motor termic cu recuperare energetică, instalații moderne de filtrare a gazelor arse și coșuri de fum, o platformă pentru colectarea reziduurilor și un post de transformare de 800 kVA. Termenul de implementare al investiției va fi de 23 de luni de la începerea lucrărilor efective.