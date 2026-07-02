Percheziții în Maramureș într-un dosar privind tăieri ilegale de arbori și fals

Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș au desfășurat, joi, 2 iulie, o amplă acțiune în cadrul unui dosar penal care vizează infracțiuni din domeniul silvic.

Sub coordonarea procurorului de caz, oamenii legii au pus în executare opt mandate de percheziție domiciliară în localitățile Dragomirești, Să­liștea de Sus și Moisei. Totodată, au fost puse în aplicare cinci mandate de aducere, persoanele vizate urmând să fie audiate la sediul poliției.

Cercetările sunt efectuate pentru infracțiuni de tăiere fără drept de arbori, furt de arbori, falsificarea de instrumente oficiale, folosirea instrumentelor false, favorizarea făptuitorului și omisiunea sesizării.

Anchetatorii urmăresc documentarea activității infracționale, recuperarea prejudiciului și indisponibilizarea bunurilor obținute în mod ilegal. La acțiune participă polițiști din mai multe structuri ale IPJ Maramureș, sprijiniți de luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale și de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Pintea Viteazul” Maramureș.