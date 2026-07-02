Planuri CJ: Investiții în patrimoniul artistic al Școlii de Pictură Băimărene

„Școala de Pictură Băimăreană merită protejată”, o spune răspicat șeful administrației maramureșene, Gabriel Zetea. El spune că pe viitor își dorește găsirea de resurse financiare pentru a achiziționa și pentru a readuce acasă cât mai multe lucrări emblematice ale Școlii de Pictură Băimărene.

„Sunt opere care fac parte din identitatea culturală a acestui loc și care merită să fie văzute și admirate aici, în Maramureș”, a adăugat Gabriel Zetea. Președintele Consiliului Județean Maramureș a mai arătat că la Muzeul Județean de Artă „Centrul Artistic Baia Mare” e nevoie de susținerea unei echipe restrânse care face o muncă extraordinară pentru păstrarea și promovarea patrimoniului cultural al Maramureșului. Asta în condițiile în care Muzeul Județean de Artă funcționează cu doar 12 angajați. Dintre aceștia, 5 sunt personal administrativ necesar funcționării instituției: contabilitate, achiziții, curățenie și pază. Asta înseamnă că doar 7 specialiști gestionează, conservă, cercetează și pun în valoare întreg patrimoniul muzeului.