Testul pentru redobândirea permisului se mută la Serviciul Permise

Începând cu data de 1 iulie, șoferii care trebuie să susțină testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație se vor duce la sediul serviciilor publice comunitare de permise și înmatriculări, nu la Serviciul Rutier al Inspectoratului de Poliție Județean.

Noua procedură permite susținerea testului la sediul oricărui serviciu public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din țară. În județul Maramureș, examinarea se va desfășura la sediul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Maramureș, situat în municipiul Baia Mare, pe strada Aleea Școlii nr. 1.