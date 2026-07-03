Adulții, așteptați să își aprofundeze cunoștințele artistice la Colonia Pictorilor

Atelierul de Vară pentru Adulți este destinat atât persoanelor aflate la început de drum, cât și celor care doresc să își aprofundeze cunoștințele artistice.

Atelierul pentru adulți îmbină noțiunile teoretice fundamentale cu exercițiile practice de desen și pictură. Atelierul se va desfășura în perioada 20-24 iulie, la Galeria Hollósy, iar programul va fi între orele 15-18. Tariful de participare: 400 lei/persoană. Informații și înscrieri la telefon 0362 803 225 sau la adresa de mail: coloniapictorilor@gmail.com. Locurile sunt limitate, iar înscrierile se realizează în ordinea solicitărilor.