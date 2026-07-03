Au început lucrările la o creșă nouă în Baia Sprie

O dorință și totodată o nevoie semnalată de multe familii tinere din Baia Sprie devine realitate și pune orașul în rândul celor care pot asigura o educație antepreșcolară în condiții optime. De asemenea, localitatea va putea oferi asistență părinților care au copii sub vârsta de 3 ani.

Prin Compania Națională de Investiții – CNI, administrația locală a reușit să obțină construirea în Baia Sprie, în cartierul Nireș, a unei creșe noi și moderne care va deservi toate localitățile de pe raza orașului. Valoarea investiției trece de 11 milioane de lei. Unitatea face parte din programul guvernamental pentru dezvoltarea infrastructurii antepreșcolare și prevede o creșă mică (4 grupe, cu o capacitate de 40 de locuri), proiectată pentru a asigura facilități educaționale și de îngrijire adaptate la standardele actuale. În această săptămână au început lucrările efective la fundația construcției.