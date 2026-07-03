Barna Buzogany revine la CS Minaur după două sezoane

Portarul Barna Buzogany este din nou jucătorul echipei CS Minaur Baia Mare, clubul anunțând revenirea unuia dintre handbaliștii care au contribuit la rezultatele importante obținute în ultimii ani.

Născut la 25 mai 1999, la Odorheiu Secuiesc, Buzogany revine la CS Minaur după două sezoane petrecute la alte formații. În prima sa perioadă la Minaur, între 2020 și 2024, acesta a evoluat în 97 de meciuri oficiale, atât în Liga Zimbrilor, cât și în Cupa României, Supercupa României și competițiile europene. Deși este portar, a reușit să înscrie și patru goluri.

După despărțirea de Minaur, Barna Buzogany a evoluat pentru HC Odorheiu Secuiesc, iar în sezonul trecut a apărat poarta formației CSM Sighișoara.

„Cu experiență, cunoașterea clubului și a spiritului Minaur, Barny revine pregătit să ofere din nou încredere și să pună umărul la îndeplinirea obiectivelor echipei”, se arată încrezători oficialii clubului Minaur.