Cavnic găzduiește etapa a IV-a a Campionatului Național de Off-Road

Stațiunea Cavnic va deveni, în perioada 9–12 iulie, punctul de întâlnire al pasionaților de motorsport, odată cu desfășurarea Trofeului Maramureșului Royal Alpin, competiție care contează ca a patra etapă a Campionatului Național de Off-Road.

Ediția din acest an are o însemnătate specială, deoarece marchează 20 de ani de activitate ai Clubului Xtreme Adventure Baia Mare, organizatorul competiției. Reprezentanții clubului subliniază că evenimentul celebrează două decenii dedicate promovării sportului off-road și organizării unor competiții de nivel național.

Timp de patru zile, concurenții vor lua startul pe trasee spectaculoase, cu obstacole naturale și peisaje specifice zonei, în cadrul unor probe dedicate mai multor clase de concurs. Organizatorii anunță prezența celor mai buni piloți din țară, care se vor întrece într-o competiție în care experiența, strategia și spiritul de echipă vor face diferența.

Trofeul Maramureșului Royal Alpin este unul dintre cele mai importante evenimente din calendarul național al off-roadului și este așteptat să atragă atât concurenți, cât și numeroși spectatori.