Centru de zi pentru vârstnici la Întrerâuri, cu țintă îndepărtată

Autoritatea locală din Coaș a câștigat finanțare pentru un centru de zi pentru vârstnici, la Întrerâuri, chiar în spatele școlii ce a rămas din păcate fără elevi.

Construcția e ridicată, iar primarul Călin Achim ne spune că miza e ceva mai ridicată, el gândește invitarea unui agent economic cu care Primăria să se asocieze, care să construiască spații de cazare pentru respectivii bătrâni. Astfel încât să devină, la un moment dat, un centru de primire a bătrânilor în toată regula. Acum, va fi o bază de îngrijire, tratament etc. Se pregătește deci și teren pentru concesiune, la apariția investitorului.