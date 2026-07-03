Comuna Șieu declară FALIMENT în următoarele zile!

Primii din Maramureș, printre puținii din țară

Așa cum știți, anul acesta, bugetul țării s-a făcut târziu, apoi bugetele locale s-au făcut cu bani puțini, la așteptări mari. Cu investiții care nu curgeau ca odinioară, ci picurau, unele comunități au suferit. Reamintim cazul orașelor Ulmeni, Șomcuta Mare, Baia Sprie, ce aveau datorii istorice care le blocau bugetele. S-a rezolvat, dar nu şi în cazul comunelor.

Așa se face că, la acest moment, comuna Șieu e gata să declare falimentul! Ioana Rus, primarul actual al comunei, ne explică: „O firmă din cele ce au rămas neplătite la noi, în urma investițiilor, ne-a făcut plângere la Direcția Generală a Finanțelor Cluj, apoi aici, în Maramureș. De la un debit de 733.755 de lei, am ajuns, cu penalități, la 9,3 milioane lei. Numai la această firmă. Mai sunt și altele neplătite, datoriile sunt de peste 10 milioane lei. Ne vor cere falimentul, iar noi vom fi obligați să anunțăm faliment, oricât ne-ar deranja. Gândiți-vă, încasări locale din taxe și impozite am avut 6-700.000 anul acesta, până acum. N-avem cum acoperi. Firma va cere falimentul, apoi în 15 zile, anunțăm noi”, spune edilul comunei, care tocmai se pregătea să intre în ședință de Consiliu Local pentru a le cere consilierilor să dea în judecată firmele pentru penalități abuzive, dar și pe cei vinovați de situația creată. Nu se pune nici problema vânzării pădurii comunale, ca la Rozavlea odinioară, pentru că… e sub sechestru. De fapt, toate instituțiile și terenurile primăriei sunt sub sechestru, ba și CF-ul localității. Și terenurile de sub stațiile de epurare și de pompare.

Încercări s-au făcut, ne spune edilul. „Pe 13 mai abia am avut bugetul localității. Am făcut acorduri de eșalonări de plăți, au fost ridicate 5 titluri executorii… din 16”, spune Ioana Rus. Dar ce înseamnă falimentul localității? Se opresc toate cotele defalcate, nu mai vin bani spre localitate. Se fac plăți numai din încasările locale. Se opresc salariile. Toți banii merg spre titlurile executorii. Rămân în plată capitolele speciale, gen investițiile, învăță­mântul. „Eu sunt împăcată că am făcut tot ce a fost cu putință. Tot ce s-a putut face. Pun capul liniștită pe pernă”, spune primarul, amintind că s-a făcut deszăpezire fără bani, cu voluntari, la fel ca alte lucrări edilitare.