Eveniment dedicat împlinirii a 150 de ani de Crucea Roșie

Cu ocazia aniversării a 150 de ani de existență ai Crucii Roșii Române, care se împlinesc în 4 iulie, Crucea Roșie Română Filiala Maramureș organizează „Lanțul Umanității | 150 de secunde pentru 150 de ani”, un eveniment simbolic de conectare a lucrătorilor umanitari cu societatea civilă, susținătorii și donatorii săi. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 4 iulie, începând cu ora 13.00, în Parcul Regina Maria.

„Într-o perioadă marcată de polarizare, conflicte și neîncredere, Lanțul Umanității | 150 de secunde pentru 150 de ani este o declarație publică despre ceea ce ne apropie – umanitatea, nu despre ceea ce ne desparte, și oferă tuturor ocazia de a-și afirma valorile”, a declarat Emanuel Pop, directorul Crucii Roșii Maramureș.