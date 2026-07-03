În Cătălina, se ia în calcul construcția unui pod provizoriu de pontoane

Reprezentanții Consiliului Județean (CJ) Maramureș au fost prezenți la ședința Consiliului Local din Coltău. Asta pentru a discuta despre problema spinoasă legată de demolarea podului din localitatea Cătălina, care generează o serie de nemulțumiri în rândul localnicilor, dar și perturbarea traficului auto.

Și se pare că toți cei prezenți au ajuns la un consens privind problema în sine, în caz că aceasta nu se remediază în termenul cel mai scurt: ”Am participat la ședința Consiliului Local al comunei Coltău, pentru a discuta deschis despre lucrările de la podul de pe DJ 182B, în Cătălina și despre restricțiile de circulație care afectează întreaga zonă. Nu am mers singur. Alături de mine au fost directorul general al Consiliului Județean Maramureș și colegii din Direcția Tehnică, pentru ca fiecare întrebare să primească un răspuns clar și asumat. Le-am spus exact ceea ce am spus public încă din prima zi. Constructorul și-a asumat finalizarea lucrărilor până la 15 septembrie 2026, iar noi urmărim zilnic evoluția șantierului. Tot ceea ce am afirmat până acum rămâne valabil și am cerut constructorului să respecte întocmai graficul de execuție. Suntem permanent cu ochii pe șantier. Nu așteptăm luna septembrie ca să vedem dacă lucrurile merg bine sau nu”, a spus Gabriel Zetea, președintele CJ Maramureș.

Astfel, în cursul lunii iulie se va face o nouă evaluare a ritmului lucrărilor. Dacă autoritățile vor constata că, din motive obiective, termenul nu mai poate fi respectat, spun că vor demara toate procedurile necesare pentru realizarea unui pod provizoriu de pontoane, astfel încât disconfortul oamenilor să fie cât mai mic. Acesta va putea fi montat după finalizarea drumului de acces prin Hagău. S-a discutat și despre îmbunătățirea semnalizării rutelor ocolitoare, pentru ca traficul să se desfășoare în condiții cât mai bune pe perioada lucrărilor.