În continuare, Guvern invizibil pentru România

Dacă ar exista o forță invizibilă sau un scut de protecție divin asupra României, indiferent din ce zonă spirituală ar veni, ar fi absolut firesc să-i trăsnească pe „strategii” care au adus țara AICI. De 2 luni nu e guvernată. Pentru că o seamă de oameni n-au avut curajul de a-și spune lucrurile în față, într-o cameră închisă, fără telefoane, fără Facebook, fără TikTok, să se bălăcărească, să se păruiască, să iasă ușurați și de mânuță. Am ajuns acum în următoarea situație științifico-fantastică:

NU avem Guvern, în nicio variantă din cele propuse sau promovate nu se poate obține majoritate fără compromisuri majore. Compromisuri în sensul ca unii să lase supărările, obrazul pătat, jignirea de bulevard. Pentru că altfel, uite. Fiecare dintre noi, dintre Dumneavoastră, știe ce-a votat. Nu? Unii au votat spre Europa, cu inima strânsă, cu compromisuri. Alții spre Suveranism, cu speranțe de renaștere a României…cum o vreți, dodoloață, vie, puternică, suverană. În regulă. Vi se pare acum că votul Dvs este respectat de cei votați? Nu prea…

Unii „europeni” cochetează cu suveraniștii. Nu din convingere, pentru voturi. Unii suveraniști părăsesc barca și trec în alte partide mai „de viitor”. Viitor personal, să ne înțelegem, e vorba de continuitatea în Parlament, nu… Toți zic una și fac alta, iar interesul național e ultimul lor gând. Partidele mari au opoziție în interior, facțiuni. Auzi tu, cică liberal-conservatori. Auzi tu, cică Peseliberali. Suverano-liberali sau ce-or mai fi fugarii din minipartidele ce nu mai prind alt mandat.

Dar peste toate și peste toți, Președintele. A trimis vorbă, bărbătește, prin presă, că nu mai are nimic împotrivă la negocierile de majoritate cu AUR. Adică singurul lucru pentru care a fost votat. Sigur că de îl alegeam pe Crin, era de mult așa, după recentele declarații și poziționări. Sigur că nu trebuie noi să ne poziționăm. AUR crește, are încrederea unui mare procentaj de români. Dar cum va arăta un Guvern așa? Cu ministru al Apărării care nu vrea cu NATO, nici să sprijinim Ucraina? Cu ministru al Agriculturii care vrea industria Calului și să bem apă cu pomnițe? Cum să primim mocca bani pentru Apărare și noi să-i refuzăm, că de ce nu facem noi, aici, flinte Kalashnikov și camioane Kamaz? Acum, când Ucraina produce 3 milioane de done pe an, în timp ce SUA au produs 300.000?!? Nu e clar cum arată noul război? Noua apărare?

Între timp, România stă pe o bombă a prețurilor. A sărăciei. Se presează creșterea vârstei de pensionare dar nu sunt locuri de muncă pentru tineri. Dar sunt pentru sri-lankezi. Aflăm din cifre oficiale că suntem în prag de criză a apei, România consumă 33% din apa ce-o generează, iar media ar fi de 20%. Cu ghilimele spus, ne mănâncă urșii, chit că umoriștii spun că au explicația, ei fug din păduri de cocalarii cu ATV-uri… Între timp, Președintele ȘTIE că merge pe calea cea bună, a calculat el și i-a dat fără virgulă. Parlamentarii sunt de mai ieri în concediu, fă tu acum cvor, adună-i, de poți, ba dă-le diurne și indemnizații de ședințe speciale…că…nu? Se sacrifică pentru țară și popor. Revenim: Zamolxe…Iisus, Buddha, Bahaulah, Zeus? Îi vezi? Nu-i trăsnești un pic? Nu cu 20.000 de volți, fie și cu 12 volți, că nu-s foarte viteji, poate se sperie și revin la sentimente mai bune către țară…