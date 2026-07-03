Maramureșul are raportate 23 de cazuri de minore însărcinate

Instituția Prefectului Maramureș continuă să monitorizeze situația mamelor minore. Conform ultimelor date transmise de unitățile administrativ-teritoriale din județ, în prezent sunt în evidență 85 de mame minore care au născut și 23 de minore însărcinate.

„Comparativ, în luna iulie 2025, unitățile administrativ-teritoriale raportau 36 de minore însărcinate și 93 de mame minore, ceea ce evidențiază necesitatea menținerii unui mecanism permanent de monitorizare și intervenție”, au transmis oficialii instituției.

De asemenea, au fost solicitate informații Poliției, pentru a identifica cazurile de abuz sexual. Preocupările s-au extins și asupra încurajării minorelor de a-și continua studiile.

„Centralizarea datelor relevă următoarele aspecte: Inspectoratul Școlar Județean Maramureș a identificat 44 de mame minore înscrise în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIR); Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș a comunicat întocmirea a 11 dosare penale privind infracțiuni contra libertății și integrității sexuale”, au mai precizat reprezentanții prefecturii. În cadrul ședinței Grupului de lucru privind gestionarea fenomenului mamelor minore la nivelul județului Maramureș s-a stabilit inclusiv măsura de a include Compartimentul de Planning Familial din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare în componența Grupului de lucru.