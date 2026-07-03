Minaur are un nou preparator fizic

Odată cu plecarea lui Ciprian Duruș la CSM Olimpia Satu Mare, CS Minaur Baia Mare s-a văzut obligat să găsească imediat o soluție pentru aducerea unui nou preparator fizic. Și a găsit extrem de repede o alternativă prin cooptarea pe acest post a lui Silviu Mihai Dobre.

Silviu Mihai Dobre este licențiat și masterand în Știința Sportului și Performanței Motrice, și vine la Minaur cu o experiență de peste zece ani în fotbalul de performanță. De-a lungul carierei a activat la mai multe cluburi importante din România, printre care Academia Gheorghe Hagi (FC Viitorul Constanța), FC Botoșani, UTA Arad, CS Mioveni, FCU Craiova 1948 și FC Muscelul Câmpulung.

De asemenea, este specializat în pregătirea fizică a sportivilor, dezvoltarea forței și vitezei, precum și în monitorizarea antrenamentelor cu ajutorul tehnologiei GPS. Totodată, deține mai multe certificări de specialitate, inclusiv licența UEFA C și cursuri internaționale în domeniul pregătirii fizice.

Reunirea este programată în 15 iulie

Jucătorii și noul antrenor principal, Paul Pîrvulescu, vor face cunoștință în 15 iulie, când este programată, la Stadionul „Viorel Mateianu”, reunirea lotului. Însă cu două zile înainte de efectuarea primei ședințe de pregătire, pe 13 iulie, jucătorii celor de la CS Minaur au stabilită, la Policlinica Sportivă din Baia Mare, vizita medicală.

Odată cu reunirea echipei, oficialii echipei de Liga 3 vor dezvălui suporterilor noile transferuri pentru viitorul sezon, programul echipei și calendarul jocurilor amicale.

Campionatul Ligii 3 va debuta în 29 august, însă primul joc oficial pentru noul tehnician este programat în Cupa României, pe parcursul aceleiași luni.