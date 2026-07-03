Patricia Moldovan, eleva care a obținut Arborele de lalea în semn de recunoaștere a excelenței în educație și în artă

Patricia Moldovan a finalizat cu succes clasa a XI-a la Colegiul de Arte din Baia Mare. Eleva a primit la finalul anului școlar o distincție de excelență, „Arborele de lalea” în semn de recunoaștere pentru rezultatele deosebite obținute pe parcursul anului școlar recent încheiat. Cel mai important rezultat din acest an este Premiul I la Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală, Vocală și Studii Teoretice Muzicale. Nu este primul rezultat deosebit din palmaresul tinerei. Patricia Moldovan a mai obținut trofee și premii la diferite festivaluri de folclor din țară. De altfel, tânăra a avut ocazia să cânte și să încânte nu numai publicul din țară, ci și spectatorii din diferite colțuri ale lumii. Patricia Moldovan, care studiază muzica vocală tradițională la Colegiul de Arte din Baia Mare, va împlini în 15 iulie 18 ani, ocazie cu care redacția Graiul Maramureșului îi urează de pe acum La mulți ani cu sănătate și cu multe succese în plan artistic.

R: Acest an școlar a fost rodnic pentru tine. La final ai cules laurii. Iată, ai fost distinsă cu Arborele de lalea. Ce înseamnă această distincție și pentru ce ți-a fost acordată?

P.M.: Într-adevăr, am primit din partea Colegiului de Arte Distincția de Excelență „Arborele de Lalea”, acordată pentru rezultatele mele din acest an școlar și pentru activitatea deosebită în domeniul artelor.

R: Care au fost cele mai importante rezultate din acest an școlar?

P.M.: Cu siguranță cel mai important rezultat este Premiul I la Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală, Vocală și Studii Teoretice Muzicale, olimpiadă desfășurată în Cluj-Napoca, unde am cântat 4 melodii autentice, reprezentative Țării Chioarului. În acest premiu și în această diplomă văd toată munca mea și toate orele de canto, și îmi dau seama că a meritat fiecare moment, iar în momentul în care mi s-a oferit diploma m-am simțit foarte emoționată și fericită.

R: Cum ai împăcat învățătura cu performanța artistică?

P.M.: Învățătura și performanța artistică merg pentru mine mână în mână. Îmi place foarte mult Colegiul de Arte, profesorii sunt foarte înțelegători când vine vorba de plecări în turnee, concursuri etc, deoarece ne sprijină și își doresc pentru noi o carieră frumoasă în ale muzicii.

R: Care sunt materiile tale favorite?

P.M.: Materia mea preferată este TSD (Teorie, Solfegiu, Dicteu), dar îmi place mult și Istoria Muzicii. Ambii profesori sunt deosebiți. Totodată, îmi place și limba engleză, și în general, îmi place să învăț cât mai multe limbi.

R: Ce rol au profesorii în evoluția ta artistică?

P.M.: Profesorii au un rol foarte important în dezvoltarea mea, atât cei de la clasă, cât și doamna mea profesoară de canto, Cristina Ioan, care mă ajută și mă sprijină maxim, chiar venind cu mine la Olimpiadă la Cluj, acest lucru m-a bucurat foarte mult.

R: Care consideri că este cea mai importantă realizare a ta de până acum?

P.M.: Cu siguranță reușitele mele cele mai mari se află pe partea artistică, toate premiile acordate mie sunt importante, dar, bineînțeles cel mai important premiu este cel de la olimpiadă. O realizare mare a fost și Marele Premiu la Concursul de Muzică Religioasă organizat de Episcopia Ortodoxă a Maramureșului și Sătmarului în anul 2023, unde Preasfințitul Părinte Iustin mi-a oferit Distincția Ordinul Cultural „Nicolae Steinhardt”. Aceste premii m-au bucurat și emoționat cel mai mult. Totodată, turneele din SUA, Indonezia, Israel, Slovenia, Republica Moldova au fost foarte importante și m-am bucurat să cunosc oameni noi din toate colțurile lumii.

R: Care a fost cea mai mare provocare pe care ai întâlnit-o în drumul tău artistic?

P.M.: Provocări sunt, important este să trecem cu bine peste ele. Eu, din fericire, nu am prea avut parte de așa ceva

R: Cum te descrii în trei cuvinte?

P.M.: M-aș descrie muncitoare, ambițioasă și pozitivă.

R: Ce calități consideri că sunt esențiale pentru un tânăr artist?

P.M.: Consider că munca este absolut esențială pentru oricine, mai ales pentru tinerii care aleg drumul muzicii, să nu uite niciodată de unde au plecat și să fie întotdeauna oameni buni.

R: Ai participat de-a lungul timpului la mai multe festivaluri de folclor. Care sunt cele mai importante premii obținute?

⁠P.M.: Pe lângă cele două premii importante menționate anterior, la sufletul meu se află și Premiul I de la Concursul „Rozmarin în colțu mesii” de la Satu Mare, Premiul I la Concursul „Peștișorul de Aur”, Tulcea, Marele Premiu al Concursului „Petre Săbădeanu” de la Târgu Mureș, Premiul I la Concursul „Mugurelul” de la Dorohoi, județul Botoșani.

R: Cum ai ajuns la folclor? Ce înseamnă pentru tine?

P.M.: De mică am făcut dansuri populare în cadrul Palatului Copiilor și de curiozitate am intrat și în sala de lângă, la canto. Ei bine, acolo a început dragostea mea pentru folclor. Recunosc că folclorul îmi este la suflet. Îmi place foarte mult să ascult melodii vechi de pe discuri și să privesc costume populare foarte vechi.

R: Cum îți vei petrece vacanța?

P.M.: Vacanța o să mi-o petrec tot cântând, dar mă voi și relaxa.

R: Ce alte pasiuni mai ai în afară de folclor?

P.M.: Îmi place să gătesc și să fac plimbări seara prin oraș, fie pe jos, fie cu bicicleta, dar unica mea pasiune adevărată rămâne bineînțeles, muzica.

R: Ce planuri de viitor ai?

P.M.: Din toamnă voi fi în clasa a XII-a, îmi propun să învăț și să mă pregătesc pentru facultate. Voi merge la Academia de Muzică din Cluj-Napoca și mi-ar plăcea ca pe viitor să activez bineînțeles în acest domeniu muzical și poate să fiu și profesoară de canto.