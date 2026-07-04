ASSOC vrea să dezvolte o rețea rurală de îngrijire a vârstnicilor la domiciliu

În comunitățile din Țara Lăpușului, îmbătrânirea este un fenomen tot mai extins, dar, din păcate, lipsa serviciilor specializate face ca mulți dintre seniori să se confrunte cu izolare, probleme de sănătate agravate și chiar cu riscul instituționalizării.

Pentru a răspunde acestei nevoi reale, Primăria Orașului Târgu Lăpuș, în parteneriat cu ASSOC, a lansat proiectul: „Furnizarea de servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice din Orașul Târgu Lăpuș, județul Maramureș”.

”Prin acest proiect, persoanele vârstnice vulnerabile din Târgu Lăpuș și localitățile aparținătoare vor beneficia de servicii care le vor permite să își păstreze independența și demnitatea, continuând să trăiască în propria locuință și în comunitatea din care fac parte. Practic, Asociația ASSOC și-a propus să creeze la nivelul județului Maramureș o rețea rurală de îngrijire a vârstnicilor la domiciliu, iar primele structuri sociale vor funcționa la Târgu Lăpuș, Coroieni și Cicârlău, preocuparea echipelor de specialiști vizând prevenirea instituționalizării inutile și crearea unui plan pe termen mediu și lung care să promoveze îmbătrânirea activă și demnă”, au punctat reprezentanții ASSOC. În perioada iunie – septembrie 2026 va avea loc înființarea și licențierea serviciului social de îngrijire la domiciliu, iar în intervalul septembrie 2026 – septembrie 2029, se va desfășura selectarea beneficiarilor și furnizarea serviciilor de îngrijire la domiciliu și participare socială.