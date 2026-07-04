Ateliere de vară pentru copii la Colonia Pictorilor

Centrul de Artă Contemporană Colonia Pictorilor propune o serie de ateliere de vară dedicate copiilor, concepute pentru a încuraja explorarea artistică, dezvoltarea creativității și familiarizarea cu patrimoniul cultural și artistic al orașului Baia Mare. Programul pentru copii este structurat pe parcursul unei săptămâni și propune, în fiecare zi, o tematică diferită: pictură, colaj, desen, plein-air, land-art. Serii disponibile: 6–10 iulie | grupa 6–9 ani; 13–17 iulie | grupa 10–14 ani; 27–31 iulie | grupa 6–9 ani: 3–7 august | grupa 10–14 ani. Programul va fi zilnic, între orele 8 şi 14. Tarif: 500 lei/copil/serie (Gustare zilnică inclusă). Activitățile se desfășoară la Pavilionul Mihai Olos, în Parcul Regina Maria și în curtea Centrului de Artă Contemporană Colonia Pictorilor. Informații și înscrieri la telefon 0362 803 225 sau la adresa de mail: coloniapictorilor@gmail.com.