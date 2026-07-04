Avem primele mutări perfectate de CS Minaur. Dar și primele plecări

CS Minaur va încerca pentru al treilea an consecutiv să promoveze în Liga 2. În acest sens, conducerea clubului băimărean a decis numirea unui nou antrenor, în persoana lui Paul Pîrvulescu și, totodată, schimbarea lotului de jucători aproape din temelii.

Am aflat deja primele nume, dar cu siguranță nu vor fi și ultimele, precum și primele prelungiri de contracte sau numele celor care se vor despărți de CS Minaur.

De departe, cel mai sonor transfer al verii pentru Minaur va fi cel al atacantului Alexandru Daniel Buziuc, fost coleg cu Florin Achim și Paul Pîrvulescu la Academica Clinceni în perioada în care aceasta activa în Liga 1. Născut în 15 martie 1994 la Suceava, Alexandru a activat ultima oară la Corvinul Hunedoara, echipă cu care a reușit promovarea în Superliga la finalul stagiunii 2025/2026. În carieră, noul atacant al băimărenilor a mai evoluat pentru FCSB, Gaz Metan Mediaș, Gloria Bistrița, Ceahlăul Piatra Neamț și este cotat în acest moment la 75.000 de euro.

Raul Ovidiu Șteau este un alt jucător care va îmbrăca tricoul „galben-albastru”, jucător născut în 22 aprilie 2001. Acesta joacă pe postul de mijlocaș ofensiv și vine din curtea echipei CSM Reșița. Anterior, Raul a mai fost jucătorul celor de la FC Buzău, UTA Arad sau Gaz Metan Mediaș, iar în Italia a evoluat, la echipele de juniori sau tineret, pentru Sassuolo și Monopoli.

Dorin Florian Toma este un alt jucător cu experiență care vine să pună umărul la obiectivele CS Minaur. Joacă pe postul de mijlocaș central și vine de la Academica Balș. Născut la 22 ianuarie 1999, Dorin mai are în CV echipe precum UTA Arad, CSM Reșița și CSM Slatina.

Vlad Cristian Fărcășan este un jucător care va face parte din compartimentul defensiv, mai exact cel de fundaș central. În stagiunea precedentă, Vlad a fost o piesă importantă în angrenajul celor de la Sănătatea Cluj, echipă calificată în play-off-ul Ligii 3 și în grupele Cupei României. Vlad are 25 de ani, fiind născut în 27 martie 2001.

Florin Francis Bălan este un alt jucător transferat de CS Minaur. Are 24 de ani (2 ianuarie 2002) și a jucat ultima oară la Academica Balș, echipă care s-a clasat pe locul 7 în Seria 3 de play-off. În cariera mijlocașului mai regăsim echipe precum Gloria Bistrița, FC Voluntari sau CS Afumați.

Sebastian Ioan Radu, jucător care evoluează pe postul de fundaș dreapta, este ultima achiziție despre care am aflat. Născut în 12 septembrie 2005, acesta a fost legitimat ultima oară la LPSHD Clinceni, echipă al cărei antrenor a fost, până la un moment dat, Paul Pîrvulescu.

Au mai existat discuții și cu Marius Cioiu de la CSM Reșița, dar mijlocașul central ofensiv a dat curs unei oferte mai tentante, de la ASA Târgu Mureș, echipă care activează în Liga 2.

De asemenea, CS Minaur s-a orientat și către jucători din județ, inclusiv underi, jucători transferați definitiv sau reveniți din împrumut. Este vorba de Florin Andrei Anton (2006) și Florin Andrei Grec (2005), transferați definitiv de la Bradul Vișeu de Sus, sau trei jucători reveniți de la Academica Recea – Cătălin Mihai Zete (2008), Cristian Alexandru Someșan (2007) și Mario Flavian Coza (2006).

Prelungiri și despărțiri

CS Minaur a decis să prelungească contractele și anumitor jucători pe care-i consideră indispensabili pentru obiectivul propus în viitorul sezon. Și aici ne referim la Raul Krausz, Raphael Stănescu, Darius Mureșan sau Raul Vitan, însă cu siguranță vor fi și alți componenți aflați la final de contract și cărora li se va da încredere și pe mai departe.

Jucătorii Ionatan Benjamin Dogănoiu (Chindia Târgoviște), Theo Julien Yolou Guigui (CFR Cluj) și Sanusi Hussaini (Dinamo București) nu mai fac parte din planurile pentru sezonul viitor și au revenit la echipele de care aparțin. Adus în iarnă de la FC Bihor, atacantului Luca Tincău nu i s-a propus prelungire de contract, astfel că sătmăreanul este liber să-și caute alt angajament.