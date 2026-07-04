Doi jucători de la CSM Știința Baia Mare, titulari în duelul dintre România și Chile

Naționala de rugby a României debutează în noaptea de 4 spre 5 iulie în World Rugby Nations Cup, noua competiție internațională organizată sub egida forului mondial. „Stejarii” vor întâlni selecționata statului Chile, într-un meci programat la Santiago, cu începere de la ora 01.00 (ora României), transmis în direct de TVR Sport.

Din primul „XV” al României fac parte și doi jucători ai CSM Știința Baia Mare, Nicolaas Immelman și Jason Tomane, ambii fiind anunțați titulari pentru această confruntare.

„Ne dorim să facem un meci bun împotriva statului Chile, să punem în practică ceea ce am pregătit la antrenamente și să construim încredere de la un minut la altul. Obiectivul nostru este victoria și o prestație care să ne dea încredere pentru ceea ce urmează. Chile este o echipă pe care o respectăm. Au un joc dinamic, sunt agresivi în contact și nu renunță ușor la luptă. Tocmai de aceea trebuie să fim concentrați din primul până în ultimul minut și să rămânem uniți în orice moment al jocului”, a declarat mijlocașul la grămadă Gabriel Rupanu.

În clasamentul mondial World Rugby, România ocupă locul 22, în timp ce Chile se află pe poziția a 18-a.

După partida de la Santiago, „Stejarii” vor mai disputa două meciuri în World Rugby Nations Cup, împotriva Uruguayului, în 11 iulie, și a selecționatei statului Samoa, în 18 iulie.