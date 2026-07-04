Închiderea circulației rutiere pe strada Vasile Lucaciu

Municipiul Baia Mare informează cetățenii că, în perioada 6 iulie -30 septembrie 2026, se închide circulația rutieră pe strada Vasile Lucaciu, tronson cuprins între străzile Ceahlăului și Monetăriei.

Măsura a fost solicitată de către firma constructoare pentru execuția de lucrări de săpătură deschisă la adâncimi cuprinse între 3,5-5 m, pe o lungime cumu­lată de cca. 400 m și transversal pentru racorduri cca. 400 m. În perioada amintită, circulația vehiculelor va fi deviată pe străzile Simion Băr­nuțiu – Olarilor-Vasile Lucaciu, respectiv Vasile Lucaciu – Monetăriei – Podul Viilor.