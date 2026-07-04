Proiecte din Baia Mare finanțate prin ADR Nord-Vest, verificate în teren

O delegație a ADR Nord-Vest a fost prezentă, în cursul zilei de joi, în Baia Mare. Reprezentanții agenției, însoțiți de conducerea primăriei municipiului, au verificat în teren stadiul implementării proiectelor finanțate de ADR.

„Deja știm că maramureșenii sunt oameni gospodari și muncitori, dar sunt și printre cei mai performanți când vine vorba de atragerea fondurilor europene. Am ajuns la Baia Mare, unde, alături de primarul Ioan Doru Dăncuș și echipa sa, am trecut în revistă proiectele deja aflate în implementare și ne-am pregătit temeinic pentru următorii pași spre dezvoltare. În momentul de față, Baia Mare se poate mândri cu un portofoliu de 20 de proiecte finanțate prin fonduri europene, dar nu ne oprim aici. Acum am reușit să vedem pe teren progresul unor proiecte, iar rezultatele sunt mai mult decât mulțumitoare. Prima oprire a fost la Casa Pocol, unde se desfășoară lucrări ample de restaurare a clădirii monument, de refacere a elementelor istorice și de amenajare a spațiilor exterioare. La final, imobilul va deveni un centru cultural și va fi reintrodus în circuitul turistic al municipiului Baia Mare. Apoi am ajuns pe Bulevardul Independenței, unde este în derulare un proiect de mobilitate urbană ce include peste 3,3 km de benzi dedicate transportului public, aproape 5 km de piste pentru biciclete și modernizarea trotuarelor, pentru un trafic mai fluent și un transport mai sustenabil”, a spus Marcel Boloș, directorul ADR Nord-Vest.

Se pregătesc și alte investiții pentru finanțare

Cele două instituții pregătesc finanțarea a noi proiecte din fonduri europene nerambursabile. „Ultima oprire a fost în Piața Revoluției și Piața Universității, unde lucrările de regenerare urbană vor crea spații publice moderne și accesibile, cu mai multe zone verzi, iluminat inteligent și noi facilități pentru comunitate, transformând aceste zone în locuri atractive pentru relaxare și evenimente. Acestea sunt doar câteva dintre proiectele care prind contur în Baia Mare. Urmează și alte investiții importante, pregătite împreună cu administrația locală, pentru a atrage noi fonduri europene și a continua dezvoltarea municipiului. Prin colaborare, viziune și investiții bine gândite, construim un oraș tot mai modern, mai atractiv și mai bine pregătit pentru viitor”, a conchis Boloș.

Un alt proiect finanțat de agenție în Baia Mare, la care a fost semnat contractul de execuție în luna februarie 2026, este Complexul de agrement acvatic „Câmpul Tineretului”, o investiție de peste 30 de milioane de euro, finanțată prin Programul Regional Nord-Vest 2021–2027. Dar despre aceasta, Marcel Boloș nu a amintit nimic. Cert este că proiectul se află în impas, din cauza unei decizii judecătorești. Primarul Băii Mari a vorbit însă despre Aquapark: „Am primit mai multe întrebări în ultimele zile legate de marile investiții pe care le derulăm în Baia Mare și despre stadiul acestora, în special despre două dintre cele mai așteptate, Aquapark-ul și Piața Izvoarele. Cu părere de rău pentru cei cărora le stric weekend-ul cu această veste, pe scurt, ambele se realizează. Despre motivul pentru care am fost încetiniți în speranța că vom fi și opriți, despre o parte din cei care și-au dorit acest lucru, precum și alte detalii importante, voi reveni în amănunt luni, într-o conferință de presă dedicată, printre altele, și acestor subiecte”, a explicat Doru Dăncuș.