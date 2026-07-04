„Război” între autoritățile din Borșa și cei care aruncă deșeurile pe unde-i taie capul

Administrația locală din Borșa a făcut un apel dur cetă­țenilor lipsiți de simțul civic, ce cred că natura și mediul înconjurător țin loc de ghenă de gunoi. Astfel, cei care nu respectă legea vor fi aspru sancționați.

„Nu depozităm deșeuri unde ne taie capul! Ajunge cu aruncarea deșeurilor pe câmpuri, pe malurile apelor, în păduri sau pe străzile orașului! Deșeurile menajere se ridică o dată pe săptămână, din poartă în poartă, gratuit, fără nici o taxă. Mobila veche, deșeurile vegetale, deșeurile din construcții și celelalte deșeuri inerte se predau exclusiv la rampa de colectare din zona stației de epurare, de pe Strada Zăvoi (în spatele fostei gări CFR), contra cost. Orice depozitare ilegală va fi sancționată fără excepție. Amenzile sunt mari, iar controalele vor continua. Poliția Locală, Garda de Mediu și Administrația Bazinală de Apă vor aplica sancțiuni tuturor celor care aleg să transforme orașul în groapă de gunoi. Nu există scuze. Există reguli. Respectați-le! Păstrați orașul curat! Cei care îl murdăresc vor plăti”, este mesajul dur al autorită­ților locale borșene.