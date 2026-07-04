Ziua Internațională a Fenilcetonuriei celebrată la Baia Mare

Cu ocazia Zilei Internaționale a Fenilcetonuriei (PKU), Asociația Aproteică a Bolnavilor de Fenilcetonurie, în colaborare cu Direcția de Asistență Socială (DAS) Baia Mare și Școala Postliceală Tehnică ”Henri Coandă” Baia Mare, a organizat manifestarea cu tema: ”Provocări, implicare, soluții într-o boală rară”.

Prin această acțiune desfășurată la Biblioteca Județeană Baia Mare, organizatorii au urmărit o mai mare vizibilitate pentru o problemă de sănătate publică mai puțin cunoscută cum este Fenilcetonuria, afecțiune metabolică, diagnosticată precoce în primele zile de viață, oferă șansa la o dezvoltare normală și integrare socială.

”Specialiștii invitați au prezentat lucrări dedicate dificultăților cu care se confruntă pacienții diagnosticați cu această afecțiune, precum și soluțiilor pentru depistarea precoce a bolii. Participanții au avut oportunitatea de a lua parte la activități interactive prin care au înțeles mai bine provocările zilnice ale unui copil care trăiește cu fenilcetonurie. La eveniment au fost prezenți și copii diagnosticați cu această boală rară, care au participat la diverse activități recreative: au colorat, au susținut momente artistice, iar la final s-au bucurat de un tort-surpriză. Întregul eveniment s-a desfășurat sub semnul emoției, al solidari­tă­ții și al speranței, contribuind la creșterea gradului de conștientizare privind această afecțiune rară”, au declarat reprezentanții DAS Baia Mare.