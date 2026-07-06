Aproape 2.500 de ucraineni au trecut ilegal granița în primele șase luni ale anului

Fenomenul trecerilor ilegale ale frontierei dinspre Ucraina continuă să fie prezent în nordul țării, chiar dacă numărul cazurilor este în scădere. Potrivit ITPF Sighetu Marmației, în perioada ianuarie–iunie 2026 au fost depistați aproximativ 2.500 de cetățeni ucraineni care au intrat ilegal în România, cu aproape 33% mai puțini față de aceeași perioadă a anului trecut.

Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în județul Maramureș, unde au fost depistate aproximativ 1.200 de persoane, urmat de Suceava și Satu Mare. Majoritatea celor identificați au declarat că au fugit din calea războiului și au solicitat protecție din partea autorităților române.

Traversarea ilegală a frontierei rămâne însă extrem de periculoasă. În primele șase luni ale anului, polițiștii de frontieră și salvatorii montani ai Salvamont Maramureș au desfășurat 22 de misiuni de căutare și salvare în Munții Maramureșului, reușind să salveze 38 de cetățeni ucraineni aflați în dificultate.

De la începutul conflictului din Ucraina, peste 34.000 de cetățeni ucraineni au fost depistați trecând ilegal frontiera de nord a României, iar peste 430 de persoane au fost salvate din zonele montane de frontieră.