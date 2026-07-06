Băimărenii critică noile stații de autobuz care se montează în oraș

De curând s-a început montarea noilor stații de autobuz în Municipiul Baia Mare. Este vorba despre 30 de stații moderne, dotate cu camere video de supraveghere, senzori de mediu, prize USB, dar și panouri LED informative – cu prezentarea traseului în timp real al autobuzelor. De asemenea, persoanele cu mobilitate redusă vor dispune de facilități dedicate.

O parte din băimăreni s-au arătat nemulțumiți, mai mult sau mai puțin, de utilitatea acestor noi stații. În mediul on-line au curs reclamațiile oamenilor. ”După ce am văzut una dintre ele, am măsurat lățimea spațiului acoperit și aceasta este de aproximativ 50-60 cm. Mă întreb cum poate această stație să ofere protecție reală călătorilor în cazul unei ploi puternice, al vântului sau al caniculei? Cum vor încăpea sub acest refugiu o mamă cu un cărucior, o femeie însărcinată, persoane în vârstă sau mai mulți călători care așteaptă același autobuz? Vechile stații ofereau un spațiu mai generos, protecție laterală și bănci pe care oamenii se puteau așeza. Din punctul meu de vedere, acestea răspundeau mult mai bine nevoilor călătorilor”, a spus băimăreanca M. G. ”Sunt persoane în vârstă care așteaptă autobuzul și vor să stea pe o bancă și nu au unde! Astea nu țin nici de ploaie, nici de vânt, nici de soare!”, este de părere o altă băimăreancă. ”O persoană în vârstă nu are nicio șansă să se odihnească pe acea formă bizară de metal fără să alunece sau să amorțească în câteva minute”, a completat un alt cetățean nemulțumit.

Viceprimarul orașului, Pap Zsolt Istvan, cel care a anunțat inițial demararea proiectului, a precizat, pentru Graiul Maramureșului, că stațiile se află în curs de montare și ceea ce au văzut cetățenii nu este forma finală a stațiilor.

”Acest model de stație nu este alocat pentru bulevarde. Stațiile sunt dedicate zonelor mai periferice. Pe bulevarde se montează un alt tip, dar acelea doar după terminarea lucrărilor la aceste proiecte. Însă cetățenii ar trebui să aibă puțină răbdare până se finalizează stațiile respective și apoi să își dea cu părerea. Însă făcând abstracție de forma, utilitatea lor etc. aceste stații s-au făcut pe dosar depus la concurs pe licitație publică. Eu, sau alți colegi, nu am avut nicio decizie la cumpărarea lor. Din moment ce astea s-au ales câștigătoare, cu astea defilăm. Însă strict din punctul meu de vedere, sunt mult mai bune decât cele care au fost înainte. În multe locații unde se amplasează acestea nici măcar nu au existat stații… Adică acolo poate era doar o băncuță și cam atât. Am pus în Ferneziu, spre exemplu, trei stații din acestea, în condițiile în care călătorii de acolo nu au avut așa ceva de când e lumea”, a explicat Pap Zsolt Istvan.