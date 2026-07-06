Campus de fotbal pentru tinerii jucători, organizat la Vișeu de Sus

Clubul Sportiv Orășenesc Bradul Vișeu de Sus organizează, pentru al doilea an consecutiv, un campus de pregătire dedicat perfecționării tehnicii individuale în fotbal. Evenimentul va avea loc în perioada 17-19 iulie, în parteneriat cu Skill Factor Advanced Training, și se adresează tinerilor fotbaliști care doresc să își îmbunătățească nivelul de joc.

„Invitatul special al ediției din acest an este Mihai Cojocaru, unul dintre cei mai apreciați antrenori români specializați în dezvoltarea tehnicii individuale. Fondator al Skill Factor Football Academy din Belgia, acesta a colaborat cu regretatul Wiel Coerver, creatorul celebrei metode Coerver, și a activat în cadrul unor academii și cluburi importante din Europa, inclusiv în proiecte alături de Gheorghe Hagi și la PSV Eindhoven. Experiența sa în formarea tinerilor fotbaliști este recunoscută la nivel internațional”, spun cei de la Bradul Vișeu de Sus.

Pe parcursul celor trei zile, participanții vor susține șase ședințe de pregătire, axate pe controlul mingii, duelurile unu contra unu, jocul colectiv, construirea și finalizarea fazelor de atac, precum și pe înțelegerea cerințelor fotbalului modern.

Înscrierile sunt deschise, iar informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0740 043 565.