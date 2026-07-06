CSM Sighet a oficializat 11 transferuri

CSM Sighetu Marmației nu s-a reunit încă, însă este extrem de activă pe piața transferurilor. A oficializat nu mai puțin de 11 transferuri, a prelungit contractele a patru jucători, dar a consemnat și două plecări. Obiectivul formației antrenate de Flavius Sabău este accederea în play-off, cum la fel a fost și în stagiunea precedentă (neîndeplinit). Reunirea echipei este stabilită pentru luni, 13 iulie.

Cel mai răsunător transfer al verii pentru CSM Sighetu Marmației este cel al mijlocașului central Vlad Dumitru Mihalcea (foto), jucător născut în 28.10.1998 la Brașov. Văzut ca o mare speranță a fotbalului românesc, Mihalcea a jucat ultima oară la KSE Târgu Secuiesc, dar în CV-ul acestuia regăsim multe echipe cu nume din România: FCSB, Universitatea Cluj, Poli Timișoara, FC Brașov, Gloria Bistrița, Concordia Chiajna, FC Voluntari sau CSU Alba Iulia.

Paul Cristian Coza (foto) este un alt nume în care sighetenii își pun speranțe pentru noul sezon. Născut în 1.10.2003 în Baia Mare, Paul evoluează pe postul de fundaș central și vine de la Inter Stars Sibiu, echipă ce a făcut parte din Seria 6 în stagiunea precedentă. ASA Târgu Mureș, Unirea Ungheni și FCSB II sunt alte echipe din cariera lui Paul.

Alex Gabriel Oltean este un jucător ce evoluează aripă dreaptă și care este născut la 30.03.2000. Acesta nu este străin de fotbalul maramureșean, el mai fiind componentul celor de la Comuna Recea în urmă cu cinci sezoane. El vine de la retrogradata Unirea Dej și mai are în CV cluburi precum Sănătatea Cluj și Unirea Ungheni.

Tot ca aripă dreaptă a fost adus și Ionuț Dragoș Mănescu de la CS Blejoi, jucător născut în 2003.

Marius Andrei Cobărzan, născut la 10.10.2000, joacă pe postul de mijlocaș defensiv, și a fost transferat de la Academia Viitorul Cluj.

Ionuț Cătălin Popescu este un mijlocaș central în vârstă de 26 de ani (17.06.2000) și care este adus de la Popești Leordeni și care a mai trecut în carieră pe la CSM Reșița și CSM Slatina.

În compartimentul ofensiv, pe postul de atacant, a fost transferat Odoh Chita Divine, jucător născut în 16.04.2002 în Nigeria. Acesta este liber, conform transfermarkt.com, din 1 ianuarie 2025. În România, acesta a mai evoluat pentru Foresta Suceava și Metalul Buzău.

Un alt jucător african este Makongo Karime Benjamin, un fundaș central ce provine din Camerun și care este născut în 15.07.1999. La fel ca Odoh, Makongo a mai jucat în țara noastră pentru Foresta Suceava și Metalul Buzău.

CSM Sighetu Marmației și-a completat lotul și cu jucători under: Dennis Roland Sütő (portar, Colțea Brașov, 14.01. 2009), Cezar Darius Oros (fundaș dreapta, 16.02.2007, Olimpia MCMXXI Satu Mare) și Mario Bogdan Tout (mijlocaș ofensiv, U Cluj U18, 1.02.2007).

Conducerea clubului maramureșean a reușit să obțină semnăturile, pentru sezonul viitor, a altor trei jucători: Gheorghe Gabriel Tomșa, Nicolas George Gherasim și Răzvan Octavian Mărieș.

La capitolul despărțiri, clubul maramureșean nu va mai miza din stagiunea următoare pe Iannis Lucas Negruț (2006) și Alberto Cimpoeșu (2006), jucători care au revenit la cluburile de care aparțin, CFR Cluj.