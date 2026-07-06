Excursie drept răsplată pentru elevii merituoşi din Borşa

Primarul din Borşa le face un cadou elevilor premianţi, de nota 10. Astfel, toţi cei care au avut media maximă la finalul anului şcolar, pot beneficia de o excursie gratuită.

„În acest an îi invit în excursia de media 10 și pe elevii din clasele V–XII care au domiciliul în Borșa, dar urmează cursurile altor școli decât cele din Borșa. Dacă ați încheiat anul școlar cu media 10 și doriți să participați, vă rog să îmi scrieți un mesaj în privat și să atașați o fotografie a diplomei sau o adeverință de la școală care să ateste media 10. Aceasta este necesară pentru verificarea eligibilității și întocmirea listei participanților. Mă bucur că pot răsplăti munca, seriozitatea și perseverența voastră prin această excursie. Sunt convins că vom petrece împreună câteva zile minunate, pline de experiențe frumoase, prietenii și amintiri de neuitat”, a spus Ion Sorin Timiș, primarul din Borșa.