În premieră • Alți doi jucători transferați de Minaur. Ambii în compartimentul ofensiv

CS Minaur Baia Mare continuă campania impresionantă de transferuri și, în premieră, Graiul Maramureșului vă oferă numele ultimilor doi jucători care au semnat cu echipa de Liga 3. Este vorba despre doi jucători cu veleități ofensive, ambii cu apariții la nivelul primelor trei eșaloane.

Emanuel Andrei Dat, primul jucător pe care vi-l prezentăm, este un mijlocaș ofensiv extrem de tehnic și care nu este străin de fotbalul din Maramureș, din ianuarie 2023 și până în ianuarie 2024 fiind jucătorul celor de la CSM Sighetu Marmației. Născut în 18 ianuarie 2001, noul transfer al băimărenilor vine de la SCM Zalău, dar în cariera sa a mai trecut pe la CS Mioveni, Gloria Bistrița, CSM Reșița și CSU Alba Iulia. Emanuel are în cv 5 apariții în Superliga (262 de minute), dar și 43 de jocuri în Liga 2, în care a marcat 4 goluri.

Al doilea jucător oficializat luni, 6 iulie, este cel al atacantului de 22 de ani Paul Marcel Mercioiu (19.09.2003). Acesta vine de la Inter Stars Sibiu (Liga 3), echipă la care a devenit golgheterul ultimului sezon. Atacantul transferat de Minaur a mai fost legitimat la Lunca Teuz Cermei, CS Dumbrăvița, UTA Arad sau Corvinul Hunedoara. Totodată, are în palmares 6 meciuri în Superliga (61 de minute), dar și două jocuri în Liga 2 (74 de minute).

Tot în premieră, cotidianul nostru a dezvăluit numele altor șase jucători care vin să contribuie la obiectivul impus, promovarea în Liga 2. Alexandru Buziuc, Raul Șteau, Vlad Fărcășan, Dorin Toma, Florin Bălan și Sebastian Radu sunt ceilalți jucători pe care Minaur va conta din stagiunea viitoare.