Începe admiterea computerizată în licee

Completarea opțiunilor în fișele de înscriere la liceu începe pe 13 iulie, iar repartizarea candidaților are loc pe 22 iulie, potrivit calendarului de admitere la liceu.

Pe 9 iulie va fi anunţată ierarhia la nivel judeţean a absolvenţilor claselor a VIII-a, în funcție de media de la Evaluarea Națională. Între 13 și 20 iulie se completează fișele de opțiuni pentru liceu, în format electronic, cu sprijinul diriginților și al părinților, iar în 22 iulie are loc prima repartizare computerizată a candidaților.

Între 23 și 28 iulie 2026 se depun dosarele de înscriere la liceele unde elevii au fost repartizați. A doua etapă de repartizare computerizată este programată să înceapă pe 31 iulie pentru candidații care nu au prins locuri în prima etapă sau nu și-au depus dosarele ori care sunt din serii anterioare, în vârstă de până la 18 ani.

Dacă doi candidați obțin aceeași medie de admitere, aceștia vor fi departajați pe baza următoarelor criterii, în această ordine: media generală de absolvire a claselor V-VIII, nota obținută la proba de Limba și literatura română din cadrul Evaluării Naționale, nota obținută la proba de Matematică, nota obținută la proba de limbă maternă (acolo unde este cazul). În situația în care toate mediile sunt egale, candidații aflați pe ultimul loc vor fi declarați admiși la aceeași unitate școlară.

Inspectoratele școlare vor aloca 1-2 locuri suplimentare pe clasă pentru elevii de etnie romă, respectiv 1-2 locuri pentru elevii cu cerințe educaționale speciale (CES), distincte în unitățile de învăță­mânt de masă. Admiterea pe locurile speciale pentru romi și pe cele pentru elevii cu CES se face computerizat, într-o sesiune distinctă, care are loc înaintea repartizării generale. Documentele necesare pentru înscriere se depun la școlile de proveniență, în termenele stabilite în calendar, potrivit datelor din broșura județeană de admitere.

Elevii premiați la olimpiade și concursuri internaționale recunoscute de Ministerul Educației pot fi înscriși direct în clasa a IX-a, peste cifra de școlarizare. Elevii care au urmat clasa a VIII-a în spital vor fi admiși pe locuri speciale, fără a susține Evaluarea Națională sau probe de aptitudini. Pentru clasele bilingve, candidații vor susține o probă de verificare a cunoștințelor de limbă modernă, cu excepția celor pentru care rezultatele la examene internaționale sau olimpiade sunt echivalate cu nota 10.

Evaluarea Naţională s-a desfăşurat în perioada 22 – 26 iunie. În Maramureş au fost peste 3.000 de candidaţi care au participat la testarea scrisă în 36 de centre de examen. Rezultatele finale vor fi afișate miercuri, 8 iulie.