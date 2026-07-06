Mașină răsturnată între Șomcuta Mare și Satulung

Un bărbat de 59 de ani a fost rănit în urma unui accident rutier produs în dimineața zilei de sâmbătă, 4 iulie, pe drumul dintre Șomcuta Mare și Satulung.

Conform informații transmise de IPJ Maramureș, șoferul ar fi încercat să efectueze o depășire fără să se asigure corespunzător. După revenirea pe banda de mers, acesta a pierdut controlul volanului, a ieșit de pe carosabil, iar autoturismul s-a răsturnat pe plafon.

Conducătorul auto a suferit leziuni și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Testarea cu aparatul etilotest a arătat că acesta nu consumase alcool.