Minaur și-a fixat meciurile amicale

Echipa de fotbal a CS Minaur Baia Mare și-a fixat reunirea lotului pentru miercuri, 15 iulie, însă cu două zile înainte, pe 13 iulie, are stabilită efectuarea vizitei medicale. Totodată, echipa care va fi condusă din acest sezon de Paul Pîrvulescu, are programat și un cantonament, în perioada 3-12 august, probabil pe plan local.

De asemenea, sunt perfectate și cinci jocuri de verificare. Unul cu un adversar dintr-un eșalon superior, iar alte patru teste împotriva unor echipe din eșalonul al treilea. Primul amical al verii este fixat pentru 25 iulie, când Minaur va da piept în deplasare cu FC Bihor Oradea (L2). La patru zile, pe 29 august, băimărenii vor primi replica, pe teren propriu, a celor de la Sănătatea Cluj (L3). Tot pe teren propriu vor disputa și următoarele jocuri de verificare. În 8 august, cu Unirea Dej, echipă retrogradată la finalul stagiunii precedente dar care speră să fie rechemată de FRF în Liga 3, în 15 august cu CSM Sighetu Marmației (L3), ca mai apoi în 22 august, împotriva nou promovatei Academica Recea (L3).

Chiar dacă campionatul va debuta în 29 august, primul joc oficial este prevăzut, probabil, în 5 august, în turul II din Cupa României.