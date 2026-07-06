Baia Mare este în prezent al 16-lea municipiu reședință de județ din România ca populație, cu aproximativ 130.000 de locuitori și se situează pe locul 13 în ceea ce privește calitatea vieții, conform ultimelor cercetări de specialitate, spune edilul municipiului, Doru Dăncuş.
Însă acesta îşi doreşte mai mult – un loc în „top ten”. Asta şi cu ajutorul investiţiilor aflate în derulare în prezent, dar care la finalizare speră să transforme complet oraşul şi să-l propulseze mai sus. „Este un rezultat care ne onorează, dar care ne obligă totodată să facem tot ceea ce putem pentru ca în cel mai scurt timp să intrăm în top 10, pentru că potențialul nostru este cu mult mai mare decât locul pe care îl ocupăm momentan. De aceea suntem în plin proces de dezvoltare, cu zeci de șantiere în derulare, cu un portofoliu de investiții de peste 1,5 miliarde de lei în infrastructură urbană, regenerare urbană, reabilitarea clădirilor publice și creșterea calității serviciilor publice și cu ochii deja îndreptați spre noul exercițiu financiar european, pentru care pregătim un portofoliu de proiecte care să ne ducă și mai aproape de țelul nostru”, a mai completat primarul.
Municipiul Baia Mare, pe locul 13 la calitatea vieţii
Baia Mare este în prezent al 16-lea municipiu reședință de județ din România ca populație, cu aproximativ 130.000 de locuitori și se situează pe locul 13 în ceea ce privește calitatea vieții, conform ultimelor cercetări de specialitate, spune edilul municipiului, Doru Dăncuş.
Calitate nu gluma cu autorizații de construcții în stradă și cu blacaje făcute de constructori că sa nu poți circula la domiciliu,
strada sparta la fiecare utilitate care se face la blocurile înghesuite intre case.
Bravoooo….o sa ajungem in cartea recordurilor probabil la prostie și nicidecum in topul orașelor cu calități deosebite.
Păcat de orașul acesta frumos că este condus de oameni care nu au nicio empatie vizavi de cetățeni.
ACEASTA PUBLICAȚIE FACE RECLAMĂ CLANURILOR ASASINILOR ECONOMICI FSN=PSD=UDMR=USR=PNL CARE DORUL DANCUS A PUS PARCAREA REZIDENȚIAL DE 3 ORI MAI SCUMPĂ DE CÂT ÎN CLUJ UNDE PARCAREA REZIDENȚIALĂ ESTE ȘI MAI IEFTINĂ DAR ȘI NON STOP ,IAR LOCURI DE MUNCĂ NU ,SUBJUGARI DE TAXE ȘI IMPOZITE ȘI APA CEI MAI SCUMPI DIN ȚARA ARBORI TĂIAȚI FUL ,BETOANE FUL ȘANTIERE ÎN LUCRU LA NINECURI CU PREȚURI IMENSE FUL STATILE PUSE 43000 EURO CAT UN APARTAMENT LA PERIFERIE SAU O GASIONERA ÎNTR-O ZONĂ BUNĂ UN PRET DE HOT CU DIPLOMA DE ASASIN ECONOMIC ,IAR DORIM SĂ URCĂM LA UN ALT NIVEL MAI JALNIC ???!!!
Felicitare primasului Dancus de locul 13 ca calitate de trai..!! Meritul dansului chiar daca locul 13 aduce ghinion !! Jackpot si incredere la mandat!!! Felicitari
Care sunt indicatorii pentru calitatea vieții băimărenilor?Betoanele?Arborii tăiați?Lucrările executate execrabil și pur și simplu abandonate(vezi străzile Independentei sau Victoriei)?Faptul că în Centrul Vechi am pus bannere pe fațade ca să ascundem zidurile ce stau să cadă?Încă o data,spuneti-ne ce reflectă calitatea vieții în Baia Mare?
SĂ NU UITĂM CA ACESTE SITUAȚI LE GĂSEȘTI NUMAI LA CLANURILE ASASINILOR ECONOMICI 36 ANI FSN=PSD=UDMR=USR=PNL CARE SUBJUGA CETATENII CU TAXE ȘI IMPOZITE IMENSE SĂ PUNĂ STAȚI ÎN BAIA MARE LA PRET DE 43000 EURO CÂT O GASIONERA ÎN ZONELE CENTRALE ,APA PRIN CĂDERE PENTRU BAIA MARE LA PRET DECORD ÎN ȚARA ,IAR LA PERIFERIFERIILE ORAȘULUI LA UNSFERT DE PRET ,DAR SĂ NU UITĂM CA PRIN POMPARE ,IAR COPAC PESTE PUPĂZA PARCAREA REZIDENȚIALĂ DE 3 ORI MAI SCUMPĂ CA LA CLUJ DE LA 16,30 / 8 ,IAR CA ÎN CLUJ MAI IEFTINĂ ,DAR SĂ NU UITĂM CA DANCUS NUMESTE PROGRES SUBJUGAREA CETATENILOR CU TAXE ȘI IMPOZITE IMENSE !! CRED CA II VA URMA PE FOȘTI “PRIMARI “!!!!