Municipiul Baia Mare, pe locul 13 la calitatea vieţii

Baia Mare este în prezent al 16-lea municipiu reședință de județ din România ca populație, cu aproximativ 130.000 de locuitori și se situează pe locul 13 în ceea ce privește calitatea vieții, conform ultimelor cercetări de specialitate, spune edilul municipiului, Doru Dăncuş.

Însă acesta îşi doreşte mai mult – un loc în „top ten”. Asta şi cu ajutorul investiţiilor aflate în derulare în prezent, dar care la finalizare speră să transforme complet oraşul şi să-l propulseze mai sus. „Este un rezultat care ne onorează, dar care ne obligă totodată să facem tot ceea ce putem pentru ca în cel mai scurt timp să intrăm în top 10, pentru că potențialul nostru este cu mult mai mare decât locul pe care îl ocupăm momentan. De aceea suntem în plin proces de dezvoltare, cu zeci de șantiere în derulare, cu un portofoliu de investiții de peste 1,5 miliarde de lei în infrastructură urbană, regenerare urbană, reabilitarea clădirilor publice și creșterea calității serviciilor publice și cu ochii deja îndreptați spre noul exercițiu financiar european, pentru care pregătim un portofoliu de proiecte care să ne ducă și mai aproape de țelul nostru”, a mai completat primarul.