O nouă investiţie în educaţia celor mici, finalizată în Târgu Lăpuş

Pe data de 10 ianuarie 2025, Primăria Târgu Lăpuş preda amplasamentul pentru construirea noii creșe din oraş. Atunci exista doar un teren gol și un proiect în care autorităţile credeau.

După doar un an și jumătate, lucrările de execuție sunt la final, iar din această toamnă noua creșă își va deschide porțile. „Am urmărit îndeaproape fiecare etapă a acestui proiect, pentru că am considerat, încă de la începutul mandatului, că investițiile dedicate copiilor și familiilor tinere trebuie să fie o prioritate. Mă bucur că am reușit să transformăm un proiect într-o investiție modernă, care va deservi comunitatea noastră pentru mulți ani de acum îna­inte. O creșă înseamnă mai mult decât o clădire nouă. Înseamnă un început frumos pentru cei mici, mai mult sprijin pentru părinți și încrederea că și în Orașul Târgu Lăpuș putem oferi condiții moderne, la standarde europene, pentru copiii noștri. Fiecare proiect finalizat înseamnă o promisiune respectată și încă un pas înainte pentru comunitatea noastră”, a spus Vlad Herman, primarul oraşului.