S-a încheiat Tabăra de Limbă şi Cultură Japoneză din Sighetu Marmaţiei 

În week-end s-a încheiat Tabăra de Limbă și Cultură Japoneză, un proiect deosebit în care Primăria Sighetu Marmaţiei a fost partener, alături de Extensia Sighetu Marmației a UBB Cluj-Napoca.

Pe parcursul acestei tabere, participanții au avut ocazia să descopere frumusețea limbii, tradițiilor și culturii japoneze, într-un cadru care a încurajat dialogul intercultural, prietenia și schimbul de experiențe. „Le mulțumim studenților japonezi de la Centrul Cultural Japonez din cadrul UBB Cluj-Napoca pentru implicare, profesionalism și generozitatea cu care au împărtășit din cultura lor. Prin prezența și dedicarea lor, au oferit participanților o experiență valoroasă și memorabilă. Suntem convinşi că această tabără reprezintă începutul unei colaborări de lungă durată, care va aduce și pe viitor noi oportunități comunității noastre”, au spus la unison organizatorii.