„Stejarii” au început cu o înfrângere World Rugby Nations Cup

Naționala de rugby a României a debutat cu un eșec în World Rugby Nations Cup, fiind învinsă de Chile cu scorul de 48-31 (27-17), într-un meci disputat la Santiago de Chile.

Din echipa de start a „stejarilor” au făcut parte și doi jucători ai CSM Știința Baia Mare, Nicolaas Immelman și Jason Tomane, ambii titulari în partida de debut a competiției.

România va încerca să obțină primul succes în turneu pe 11 iulie, când va întâlni reprezentativa Uruguayului, la Montevideo. Partida este programată de la ora 20.00, ora României, și va fi transmisă în direct de TVR Sport.

Ultimul meci al „stejarilor” din cadrul World Rugby Nations Cup va avea loc în 18 iulie, împotriva puternicei selecționate a statului Samoa.