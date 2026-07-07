Cinci clasări pe podium pentru Fabrica de Campioni la Cluj-Napoca

Sportivii secției de atletism de la Fabrica de Campioni au obținut rezultate foarte bune la etapa județeană și zonală a Campionatului Național U16, desfășurată pe stadionul Cluj Arena. Competiția a reprezentat ultima verificare înaintea finalei Campionatului Național U16, programată în 18 și 19 iulie, la Deva.

Cea mai bună evoluție a avut-o Vasile Turcsin, care a cucerit medalia de aur la săritura în lungime și s-a clasat pe locul al II-lea în proba de 100 de metri.

Alte clasări pe podium au fost obținute de Maria Botiz, locul al II-lea la 80 m garduri, și Mara Mureșan, locul al II-lea la 300 m garduri. De asemenea, Gabriela Pop a ocupat locul al III-lea la 80 m garduri, iar Antonia Dănuț s-a clasat pe locul al III-lea în proba de 400 de metri.