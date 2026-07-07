Descinderi pe Vaser

Luni, 6 iulie, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș – Serviciul de Ordine Publică-Biroul Fondul Forestier și Piscicol, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară, pe raza localității Vișeu de Sus, într-un dosar penal, care vizează săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu, fals intelectual, fals material în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, reducerea suprafeței fondului forestier național și executarea fără autorizație de construire a unei construcții, cu referire la edificarea unei construcții pe un teren, aflat în fondul forestier național proprietatea statului.

În vederea completării materialului probator, pe parcursul desfășurării percheziției, polițiștii au urmărit descoperirea și ridicarea unor mijloace de probă în cauză.

Activitățile au beneficiat de sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale.