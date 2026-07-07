Dublă victorie pentru sportivii TC Star Baia Mare

Sportivii TC Star Baia Mare au dominat turneul Cupa ”Iuliu Hațieganu”, care a avut loc sâmbătă, la Cluj Napoca. Atât Natasha Hojda, cât și Mateo Pocol, au reușit să câștige la categoria lor, obținând o nouă performanță. Turneul nu a fost lipsit de ”peripeții”, după cum explică și antrenorul Dan Dănescu, însă victoriile au fost cu atât mai dulci.

”La Cluj am încheiat o etapă intensă cu antrenamente și turnee și am terminat cum nu se poate mai frumos, câștigând la «portocaliu» și la fete, prin Natasha, și la băieți, prin Mateo, ceea ce pentru mine este extraordinar. Mateo este la al doilea turneu consecutiv câștigat, iar Natasha, după atâtea turnee pe podium, a reușit să câștige meritat. Nu a fost ușor, Mateo a pornit în turneu mai greoi, iar Natasha, în semifinală și finală, a trebuit să înfrunte și un arbitraj superficial, ca să fiu indulgent. Sunt foarte mulțumit de ce am putut realiza și sunt niște copii deosebiți”, a declarat Dan Dănescu, antrenor TC Star Baia Mare.