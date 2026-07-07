Fascinanta Sagrada Familia

Am primit din Barcelona o vedere, de la un prieten stabilit în orașul spaniol. M-am bucurat de două ori. În primul rând, am apreciat faptul că mai sunt oameni care își manifestă sentimentele prin cărți poștale, care transmit altfel căldura sufletească prin miracolul scrisului de mână. Cum face și Marco al nostru din America. Apoi, ilustrata reprezenta celebra bazilică Sagrada Familia (Familia Sfântă) cu un destin fabulos și unic. În medalion era portretul genialului Antoni Gaudi, părintele acestei magnifice construcții, încă neterminată și după 138 de ani de la începerea lucrărilor. Mi-a provocat și o plăcută amintire. Care m-a determinat să scriu acest text. Cu ani în urmă, împreună cu Ansamblul MARA din Sighetul Marmației, am adăstat în fața magistralei și inovatoarei construcții arhitectonice. Zău, este copleșitor pentru un om de pe Ulița Bisericii să se afle în fața unei construcții unică în lume! Îmi aduc aminte că maramureșenii au cântat câteva pricesne, acolo, la intrare. Așa am reușit să-mi rotesc privirea în acel spațiu sacru.

Sunt și astăzi polenizat de spiritul acelei întâlniri mirabile. Merită să știe lumea câte ceva despre Sagrada Familia și vizionarul ei autor, arhitectul Antoni Gaudi. De la a cărui moarte, în acest iunie, s-au împlinit 100 de ani. Gaudi este creatorul unui stil arhitectonic unic, inspirat de natură și de mișcarea modernistă catalană. În ghidul bazilicii am aflat scris că nu Gaudi a fost primul arhitect. Construcția a început în anul 1882, sub conducerea lui Francisco de Paula Villas, care a gândit biserica în stil gotic renascentist tradițional. După un an, Francisco s-a retras, iar Gaudi, care-i era în preajmă, a preluat conducerea și a îndreptat în manieră radicală proiectul, folosind geometria luată din natură. Basilica este închinată lui Iisus. Are trei turnuri care simbolizează pe Iisus, pe mama sa, Maria, cei patru evangheliști și pe cei doisprezece apostoli. Este o poveste biblică în piatră.

Întâlnire providențială dintre Gaudi și omul bogat Eusebi Guell, promotor al industriei naționale, cu un gust marcant pentru artă. Biografii arhitectului spun că această întâlnire a dus la consolidarea uneia dintre cele mai rodnice relații de prietenie și patronaj din istorie, care a marcat destinul acestui proiect. Prietenia i-a dat arhitectului Gaudi curajul de a începe o carieră profesională de răsunet. De subliniat că Sagrada Familia, și alte capodopere realizate de Gaudi, au fost ridicate din donații. Arhitectul a lucrat la acest proiect timp de 44 de ani. Splendoarea arhitecturii lui Gaudi a coincis cu o decizie personală a arhitectului, de a se retrage din vâltoarea lumii. I-a surprins pe mulți apropiați, mai ales că în tinerețe a avut o viață socială și culturală intensă, a trecut de la atitudinea unui tânăr dandy, la neglijarea aspectului personal. Mânca pe apucate și, aflat în această dezordine voită, s-a dedicat unui sentiment profund religios.

Unii spun că a frizat și misticismul. A renunțat la cele lumești, aplecându-se cu atenție doar asupra credinței și înălțării catedralei. Ca să fie mai aproape de Operă, arhitectul s-a mutat în cripta catedralei, care era departe de a fi terminată. Asta era singura lui casă. A început să se îmbrace neglijent, să nu respecte normele elementare de igienă, purtând haine ponosite, având aspectul unui om sărac. Ajuns la vârsta de 73 de ani, ducea un trai aproape călugăresc, unica lui grijă fiind să ducă la bun sfârșit grandiosul proiect arhitectural, Sagrada Familia. Găsea cu greu finanțare. Cum spuneam, era atât de absorbit de viziunea lui creștină încât nu dădea atenție felului în care se îmbrăca. În data de 7 iunie 1926, pleca de la biserica Sant Felipe Neri, unde s-a rugat și s-a spovedit, și se îndrepta spre Sagrada Familia. Trecând pe o stradă aglomerată, a fost lovit de un tramvai.

Biografii spun că datorită aspectului de om sărman și din lipsa de documente de identitate, nimeni nu l-a recunoscut pe genialul Gaudi. Trecătorii n-au sărit să ajute un cerșetor. În cele din urmă, arhitectul a fost transportat la un spital pentru săraci, unde nu i s-a acordat un tratament pe măsura rănilor suferite în accident. Abia a doua zi, capelanul de la Sagrada Familia l-a identificat și a răspândit vestea pe la prieteni și cunoscuți. Era prea târziu pentru a-i salva viața. Antoni Gaudi s-a săvârșit din viață în data de 10 iunie 1926. Deci acum 1OO de ani. A fost înmormântat în cripta catedralei Sagrada Familia, căreia i-a dedicat viața. Lumea admiră astăzi Opera marelui arhitect, devenit celebru abia după moartea lui.

Anul acesta, la 10 iunie, Papa Leon al XIV-lea s-a aflat în celebra catedrală din Barcelona, pentru a celebra Liturghia și a binecuvânta Turnul lui Christos. La grandioasa ceremonie a participat și cuplul regal spaniol. Se estimează că Sagrada Familia, această minune a geniului arhitectonic, ar putea fi terminată până în 2034.